Килиан Мбаппе на ЧМ-2026, статистика в матче Парагвай — Франция: голы, передачи, карточки

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда одержала победу над Парагваем (1:0). Встреча проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан).

Мбаппе вышел на поле в стартовом составе, провёл на поле все 90 минут и отметился одним забитым мячом с пенальти.

Всего на счету Мбаппе семь голов и две результативные передачи в пяти играх на чемпионате мира — 2026. В 1/4 финала подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0).