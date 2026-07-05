«Лицензию футболиста отобрать». Черданцев раскритиковал игрока матча ЧМ Парагвай — Франция

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев поделился мыслями о грубой игре парагвайского полузащитника Матиаса Галарсы в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Франции. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «трёхцветных», а Галарса был отмечен большим количеством фолов и провокаций, однако не получил ни одного предупреждения.

«У 23 номера Парагвая надо лицензию футболиста отобрать. Я такого хулиганства давно не видел 🤬🤬🤬», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

На первой стадии плей-офф сборная Парагвая оказалась сильнее команды Германии — 1:1, 4:3 пен. Французы в 1/16 финала ЧМ-2026 разгромили Швецию — 3:0. В 1/4 финала турнира Франция сойдётся с Марокко.