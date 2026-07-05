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«Лицензию футболиста отобрать». Черданцев раскритиковал игрока матча ЧМ Парагвай — Франция

«Лицензию футболиста отобрать». Черданцев раскритиковал игрока матча ЧМ Парагвай — Франция
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев поделился мыслями о грубой игре парагвайского полузащитника Матиаса Галарсы в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Франции. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «трёхцветных», а Галарса был отмечен большим количеством фолов и провокаций, однако не получил ни одного предупреждения.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«У 23 номера Парагвая надо лицензию футболиста отобрать. Я такого хулиганства давно не видел 🤬🤬🤬», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

На первой стадии плей-офф сборная Парагвая оказалась сильнее команды Германии — 1:1, 4:3 пен. Французы в 1/16 финала ЧМ-2026 разгромили Швецию — 3:0. В 1/4 финала турнира Франция сойдётся с Марокко.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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