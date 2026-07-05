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Фото: реакция Мбаппе на провокации игроков Парагвая в матче ЧМ-2026 с Францией

Фото: реакция Мбаппе на провокации игроков Парагвая в матче ЧМ-2026 с Францией
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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе смеялся над провокациями игроков национальной команды Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась победой европейской команды со счётом 1:0, а Мбаппе забил единственный мяч в игре с 11-метровой отметки.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

На последних минутах парагвайцы изо всех сил пытались вывести француза из себя: пихали, оскорбляли. После финального свистка южноамериканцы пытались спровоцировать потасовку, но не получилось.

Ранее грубую игру одного из футболистов Парагвая Матиаса Галарсы раскритиковал спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев.

В 1/4 финала ЧМ-2026 Франция сойдётся с Марокко.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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