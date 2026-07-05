ФИФА назвала лучшего игрока матча Парагвай — Франция, это не автор победного гола Мбаппе

ФИФА признала лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026, в котором Франция одолела Парагвай (1:0), голкипера южноамериканцев Орландо Хиля. Встреча проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан).

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, на счету которого единственный забитый мяч в игре ударом с пенальти на 70-й минуте, не получил индивидуальную награду.

В четвертьфинале подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0). Парагвай покинул турнир.