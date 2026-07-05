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ФИФА назвала лучшего игрока матча Парагвай — Франция, это не автор победного гола Мбаппе

ФИФА назвала лучшего игрока матча Парагвай — Франция, это не автор победного гола Мбаппе
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ФИФА признала лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026, в котором Франция одолела Парагвай (1:0), голкипера южноамериканцев Орландо Хиля. Встреча проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, на счету которого единственный забитый мяч в игре ударом с пенальти на 70-й минуте, не получил индивидуальную награду.

В четвертьфинале подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0). Парагвай покинул турнир.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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