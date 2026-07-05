Определились два участника 1/4 финала ЧМ-2026

Определились два участника четвертьфинала ЧМ-2026. Первым участником четвертьфинала стала сборная Марокко, которая в 1/8 финала разгромила Канаду (3:0). После этого в четвертьфинал вышла сборная Франции, одержав победу в матче с Парагваем (1:0).

В четвертьфинале сборная Марокко сыграет с Францией.

Напомним, на первой стадии плей-офф сборная Парагвая оказалась сильнее команды Германии — 1:1, 4:3. Французы в 1/16 финала ЧМ-2026 разгромили Швецию — 3:0.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла Францию в финале.