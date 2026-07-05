Мбаппе: Парагвай не хотел играть в футбол… И мы показали, что знаем, как это делать

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе раскритиковал игру национальной команды Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась победой европейского коллектива со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Мбаппе.

«Парагвай не хотел играть в футбол… И мы показали им, что знаем, как это делать. Мы победили, и мы были лучше, чем они! Мы показали, что мы не просто команда, которая умеет играть в атакующий футбол», — приводит слова Мбаппе журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В 1/4 финала мирового первенства сборная Франции сойдётся с национальной командой Марокко.