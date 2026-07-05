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Мбаппе: Парагвай не хотел играть в футбол… И мы показали, что знаем, как это делать

Мбаппе: Парагвай не хотел играть в футбол… И мы показали, что знаем, как это делать
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе раскритиковал игру национальной команды Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась победой европейского коллектива со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Мбаппе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Парагвай не хотел играть в футбол… И мы показали им, что знаем, как это делать. Мы победили, и мы были лучше, чем они! Мы показали, что мы не просто команда, которая умеет играть в атакующий футбол», — приводит слова Мбаппе журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В 1/4 финала мирового первенства сборная Франции сойдётся с национальной командой Марокко.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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