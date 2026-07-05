Усман Дембеле на ЧМ-2026, статистика в матче Парагвай — Франция: голы, передачи, карточки

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле принял участие в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда одержала победу над Парагваем (1:0). Встреча проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан).

Дембеле вышел на поле в стартовом составе, провёл на поле все 84 минуты, после чего был заменён. Результативными действиями футболист не отметился.

Всего на счету Дембеле четыре гола и две результативные передачи в пяти играх на чемпионате мира — 2026. В 1/4 финала подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0).