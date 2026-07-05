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«Мы тоже умеем играть грязно». Мбаппе ответил на поведение игроков Парагвая в матче ЧМ

«Мы тоже умеем играть грязно». Мбаппе ответил на поведение игроков Парагвая в матче ЧМ
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе подверг критике грубую и жёсткую игру парагвайцев в очном матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Игра завершилась со счётом 1:0, единственный мяч на счету Мбаппе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Мы показали Парагваю, что если они хотят играть грязно, мы тоже можем играть грязно… Если они будут нецензурно посылать нас, то мы ответим им тем же. Если нам придётся запачкать руки, мы это сделаем. Они думали, что мы будем играть в смокингах, но мы тоже умеем играть грязно», — приводит слова Мбаппе журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Отметим, на последних минутах парагвайцы изо всех сил пытались вывести Мбаппе из себя: пихали, оскорбляли. После финального свистка южноамериканцы пытались спровоцировать потасовку, но не получилось. Мбаппе отреагировал смехом на все попытки провокации.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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