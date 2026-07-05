Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 5 июля 2026: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялся ряд матчей плей-офф турнира. По итогам игрового дня форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси в гонке лучших бомбардиров ЧМ-2026.

В активе обоих футболистов по семь забитых мячей. Следом в рейтинге располагаются норвежец Эрлинг Холанд и англичанин Гарри Кейн. Оба отличились по пять раз. По четыре гола забили форварды Микель Оярсабаль (Испания), Винисиус Жуниор (Бразилия), Исмаила Сарр (Сенегал) и Усман Дембеле (Франция).

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться по ссылке.