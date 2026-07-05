«Не должно быть ударов кулаками или ногами по голове». Дезире Дуэ – о сборной Парагвая

Полузащитник сборной Франции Дезире Дуэ высказался об игре игроков сборной Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

«В футболе не должно быть ударов кулаками или ногами по голове. Нужно играть — мяч находится у ног. Если они хотят провоцировать, это их дело. У них тоже есть качество, но самое главное — мы вышли дальше», — приводит слова Дуе Footmercato.

В четвертьфинале сборная Франции встретится с Марокко.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла Францию в финале.