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Мбаппе догнал Дешама по числу матчей за сборную Франции. Впереди лишь восемь игроков

Мбаппе догнал Дешама по числу матчей за сборную Франции. Впереди лишь восемь игроков
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поднялся на девятое место по числу матчей за национальную команду. Это стало возможным после того, как капитан «трёхцветных» сыграл 90 минут в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Парагвая.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

Мбаппе провёл 103-ю игру за Францию и по этому показателю сравнялся с главным тренером Дидье Дешамом. Рекорд по числу матчей за сборную удерживает вратарь Уго Льорис — 145, за ним идут защитник Лилиан Тюрам — 142, а также нападающие Оливье Жиру и Антуан Гризманн, сыгравшие по 137 встреч.

В 1/4 финала мирового первенства сборная Франции сойдётся с национальной командой Марокко.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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