Мбаппе догнал Дешама по числу матчей за сборную Франции. Впереди лишь восемь игроков

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поднялся на девятое место по числу матчей за национальную команду. Это стало возможным после того, как капитан «трёхцветных» сыграл 90 минут в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Парагвая.
Мбаппе провёл 103-ю игру за Францию и по этому показателю сравнялся с главным тренером Дидье Дешамом. Рекорд по числу матчей за сборную удерживает вратарь Уго Льорис — 145, за ним идут защитник Лилиан Тюрам — 142, а также нападающие Оливье Жиру и Антуан Гризманн, сыгравшие по 137 встреч.
В 1/4 финала мирового первенства сборная Франции сойдётся с национальной командой Марокко.