Сборная Парагвая впервые с 1998 года завершила матч ЧМ без жёлтых карточек

Сборная Парагвая впервые с 1998 года (против Нигерии) завершила игру чемпионата мира без полученных жёлтых и красных карточек, сообщает OptaJoe на личной странице в социальной сети X. В 1/8 финала сборная Парагвая проиграла Франции (0:1). Победный гол забил Килиан Мбаппе, реализовав пенальти.

В четвертьфинале турнира сборная Франции встретится с Марокко.

Напомним, на первой стадии плей-офф сборная Парагвая оказалась сильнее команды Германии — 1:1, 4:3. Французы в 1/16 финала ЧМ-2026 разгромили Швецию — 3:0.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла Францию в финале.