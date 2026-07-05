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«Используют все возможные приёмы». Дешам высказался о победе Франции над Парагваем на ЧМ

«Используют все возможные приёмы». Дешам высказался о победе Франции над Парагваем на ЧМ
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход команды в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года после непростой победы в матче с Парагваем (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Это было непросто. Если бы мы реализовали один из своих шансов в конце игры, победа была бы гораздо более лёгкой. Парагвайцы используют все возможные приёмы. Это не тот футбол, который нравится зрителям, но мы оставались сосредоточенными, а это непросто. Это физически сильная команда, и они очень хорошо защищаются. Это ещё один важный шаг вперёд. Против южноамериканских команд всегда сложно, но я рад, что игроки справились с задачей. Мы вышли в четвертьфинал, и мы должны наслаждаться этим», — приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.

Отметим, игра и поведение парагвайцев было отмечено в СМИ после игры как очень грубое и чрезмерно агрессивное. В 1/4 финала мирового первенства сборная Франции сойдётся с национальной командой Марокко.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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