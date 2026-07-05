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Килиан Мбаппе установил уникальное достижение по голам в плей-офф на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе установил уникальное достижение по голам в плей-офф на чемпионатах мира
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отметился уникальным достижением забив гол в ворота Парагвая (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

Реализовав пенальти на 70-й минуте, Мбаппе стал единственным футболистом в истории, которому удалось отметиться голом на стадии 1/8 финала на трёх чемпионатах мира подряд (ЧМ-2018, ЧМ-2022, ЧМ-2026).

В 1/4 финала подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0).

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