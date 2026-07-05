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Мбаппе обошёл Месси в гонке за «Золотую бутсу» ЧМ-2026. У обоих — по семь голов

Мбаппе обошёл Месси в гонке за «Золотую бутсу» ЧМ-2026. У обоих — по семь голов
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обошёл аргентинца Лионеля Месси в гонке за «Золотую бутсу» чемпионата мира — 2026. В матче 1/8 финала с Парагваем (1:0) француз реализовал пенальти и довёл количество забитых мячей на турнире до семи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

В активе Месси — столько же, но игрок сборной Аргентины отстаёт от главного конкурента по дополнительным показателям. Согласно регламенту ФИФА, первым параметром, который учитывается при равенстве голов у двух футболистов, является число результативных передач.

Месси на турнире пока не отметился ни одним голевым пасом. Мбаппе дважды результативно ассистировал партнёрам.

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