Мбаппе обошёл Месси в гонке за «Золотую бутсу» ЧМ-2026. У обоих — по семь голов

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обошёл аргентинца Лионеля Месси в гонке за «Золотую бутсу» чемпионата мира — 2026. В матче 1/8 финала с Парагваем (1:0) француз реализовал пенальти и довёл количество забитых мячей на турнире до семи.

В активе Месси — столько же, но игрок сборной Аргентины отстаёт от главного конкурента по дополнительным показателям. Согласно регламенту ФИФА, первым параметром, который учитывается при равенстве голов у двух футболистов, является число результативных передач.

Месси на турнире пока не отметился ни одним голевым пасом. Мбаппе дважды результативно ассистировал партнёрам.