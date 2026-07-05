Килиан Мбаппе опубликовал пост после победы в матче с Парагваем в 1/8 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал пост после выхода команды в четвертьфинал ЧМ-2026. На стадии 1/8 сборная Франции обыграла Парагвай (1:0). Победный гол забил Мбаппе, реализовав пенальти.

«Обычный день на работе…» — написал Мбаппе на личной странице в одной из социальных сетей.

В четвертьфинале сборная Франции сыграет с Марокко.

Напомним, на первой стадии плей-офф сборная Парагвая оказалась сильнее команды Германии — 1:1, 4:3. Французы в 1/16 финала ЧМ-2026 разгромили Швецию — 3:0.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла Францию в финале.