Дидье Дешам установил тренерский рекорд чемпионатов мира всех времён

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал рекордсменом по числу побед в матчах плей‑офф чемпионатов мира среди тренеров. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Это стало возможным после того, как французская национальная команда под руководством 57-летнего специалиста обыграла Парагвай со счётом 1:0. Это 10-я победа Дешама на стадии плей‑офф мировых первенств. Тем самым, он становится первым тренером в истории, достигшим такого результата.

Ранее при Дешаме Франция выиграла чемпионат мира в 2018 году, а в 2022-м дошла до финала, где уступила сборной Аргентине. В 1/4 финала мирового первенства сборная Франции сойдётся с национальной командой Марокко.