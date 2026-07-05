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Дидье Дешам установил тренерский рекорд чемпионатов мира всех времён

Дидье Дешам установил тренерский рекорд чемпионатов мира всех времён
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал рекордсменом по числу побед в матчах плей‑офф чемпионатов мира среди тренеров. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

Это стало возможным после того, как французская национальная команда под руководством 57-летнего специалиста обыграла Парагвай со счётом 1:0. Это 10-я победа Дешама на стадии плей‑офф мировых первенств. Тем самым, он становится первым тренером в истории, достигшим такого результата.

Ранее при Дешаме Франция выиграла чемпионат мира в 2018 году, а в 2022-м дошла до финала, где уступила сборной Аргентине. В 1/4 финала мирового первенства сборная Франции сойдётся с национальной командой Марокко.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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