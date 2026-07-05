«Они знают, чего им это стоило». Тренер Парагвая – о матче с Францией в 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Франции (0:1).

«Франции раньше хватало 60 минут, чтобы решить исход матчей. К этому времени они уже делали разницу в счёте. Сегодня, если бы не этот пенальти, они бы не смогли создать преимущество. Поэтому они так праздновали и в конце начали тянуть время. Они знают, чего им это стоило», — приводит слова Альфаро Latercera.

В четвертьфинале сборная Франции сыграет с Марокко.

Напомним, на первой стадии плей-офф сборная Парагвая оказалась сильнее команды Германии — 1:1, 4:3. Французы в 1/16 финала ЧМ-2026 разгромили Швецию — 3:0.