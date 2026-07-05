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Мбаппе забил свой 11-й гол в плей-офф ЧМ — это рекорд за всю историю турнира

Мбаппе забил свой 11-й гол в плей-офф ЧМ — это рекорд за всю историю турнира
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обновил собственный рекорд по количеству голов, забитых в плей-офф чемпионатов мира, реализовав пенальти на 70-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем (1:0). Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

Гол в ворота Парагвая стал для Мбаппе 11-м в плей-офф чемпионатов мира. До ЧМ-2026 рекорд принадлежал бразильцам Леонидасу (8 голов в 5 встречах) и Роналдо (8 мячей в 10 матчах).

Их достижение Мбаппе превзошёл в матче 1/16 финала, где его дубль помог французам разгромить Швецию (3:0).

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