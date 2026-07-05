Дешам рассказал, как пытался защитить Мбаппе от игроков сборной Парагвая в матче ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен игрой футболистов Парагвая (1:0) в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Победный гол в матче забил Килиан Мбаппе, реализовав пенальти.

«Мы получили две желтые карточки, в то время как их не наказали за фолы. В конце я попросил двух сильнейших игроков окружить Килиана, потому что они собирались его сбить с ног. Я не хотел терять ни одного игрока», — приводит слова Дешама Footmercato.

В четвертьфинале сборная Франции сыграет с Марокко.

Напомним, на первой стадии плей-офф сборная Парагвая оказалась сильнее команды Германии — 1:1, 4:3. Французы в 1/16 финала ЧМ-2026 разгромили Швецию — 3:0.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.