Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе обошёл Бразилию, Англию и Португалию по числу голов в плей-офф на трёх последних ЧМ

Мбаппе обошёл Бразилию, Англию и Португалию по числу голов в плей-офф на трёх последних ЧМ
Комментарии

Гол форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на 70-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с Парагваем (1:0) стал для него 11-м в плей-офф на трёх последних ЧМ. Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

Таким образом, Мбаппе опережает по суммарному количеству голов в плей-офф ЧМ-2018, ЧМ-2022 и ЧМ-2026 сборные Бразилии, Англии и Португалии. Англичане с бразильцами за аналогичный период забили по 10 мячей в плей-офф, Португалия — девять.

В плей-офф ЧМ-2018 в России Мбаппе отметился тремя голами. На чемпионате мира 2022 года в Катаре у француза пять мячей после группового этапа, в двух матчах плей-офф ЧМ-2026 — три.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Франция выкинула самую мерзкую сборную ЧМ с турнира. Адская жара не остановила Мбаппе
Франция выкинула самую мерзкую сборную ЧМ с турнира. Адская жара не остановила Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android