Мбаппе обошёл Бразилию, Англию и Португалию по числу голов в плей-офф на трёх последних ЧМ

Гол форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на 70-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с Парагваем (1:0) стал для него 11-м в плей-офф на трёх последних ЧМ. Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан).

Таким образом, Мбаппе опережает по суммарному количеству голов в плей-офф ЧМ-2018, ЧМ-2022 и ЧМ-2026 сборные Бразилии, Англии и Португалии. Англичане с бразильцами за аналогичный период забили по 10 мячей в плей-офф, Португалия — девять.

В плей-офф ЧМ-2018 в России Мбаппе отметился тремя голами. На чемпионате мира 2022 года в Катаре у француза пять мячей после группового этапа, в двух матчах плей-офф ЧМ-2026 — три.