Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2026 в ночь с 5 на 6 июля

В ночь с 5 на 6 июля продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Состоятся два матча 1/8 финала.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 в ночь с 5 на 6 июля (время московское):

23:00. Бразилия – Норвегия;

3:00. Мексика – Англия;

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.