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Александр Гришин: колумбийцы закроют Месси, финал ЧМ-2026 будет Франция — Колумбия

Александр Гришин: колумбийцы закроют Месси, финал ЧМ-2026 будет Франция — Колумбия
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Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин предположил, какие сборные дойдут до финала чемпионата мира — 2026. Ранее определились первые два четвертьфиналиста турнира. Ими стали сборные Марокко и Франции. В этой же части сетки остались Португалия, Испания, США и Бельгия. В другой — Бразилия, Норвегия, Мексика. Англия, Аргентина, Египет, Швейцария и Колумбия.

«Я ожидаю, что в четвертьфиналах встретятся Испания — США, Норвегия — Англия и Аргентина — Колумбия. Пара Франция — Марокко уже есть. Норвежское золотое поколение футболистов справится сначала со сборной Бразилии в 1/8 финала, а затем и с англичанами. Мне нравится атакующий футбол норвежцев. Это очень классная команда. Футбол в Норвегии на подъёме. А в полуфинале Норвегия встретится с Колумбией! Колумбийцы закроют Месси, и Аргентина больше ничего не сможет предложить.

Так было и в игре с Кабо‑Верде. Тем не менее, в полуфинале сборная Колумбии победит норвежцев. В другой части сетки всё очевидно. Франция и Испания сойдутся в полуфинале, тут нечего обсуждать. Это самая классная пара, которая могла бы сыграть в финале. У французов лучшее нападение, и я ставлю, что они всё‑таки пройдут испанцев. Таким образом, финал чемпионата мира будет такой: Франция — Колумбия. Там уже 50 на 50, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

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