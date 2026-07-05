Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе установил рекорд ЧМ, не покорявшийся никому в истории футбола

Мбаппе установил рекорд ЧМ, не покорявшийся никому в истории футбола
Комментарии

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отличился голом в ворота сборной Парагвая в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года (1:0) и установил, тем самым, статистический рекорд мировых первенств, не покорявшийся никому в истории футбола.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

Как сообщает ESPN, Мбаппе — единственный футболист в истории, который забил три и более голов в плей-офф трёх престижнейших турниров сборных. Так, на счету Килиана три мяча в плей-офф на ЧМ-2018 в России, пять голов на турнире в 2022 году в Катаре и уже три в двух матчах текущего розыгрыша состязаний.

В 1/4 финала мирового первенства сборная Франции сойдётся с национальной командой Марокко.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Дидье Дешам установил тренерский рекорд чемпионатов мира всех времён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android