Мбаппе установил рекорд ЧМ, не покорявшийся никому в истории футбола

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отличился голом в ворота сборной Парагвая в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года (1:0) и установил, тем самым, статистический рекорд мировых первенств, не покорявшийся никому в истории футбола.

Как сообщает ESPN, Мбаппе — единственный футболист в истории, который забил три и более голов в плей-офф трёх престижнейших турниров сборных. Так, на счету Килиана три мяча в плей-офф на ЧМ-2018 в России, пять голов на турнире в 2022 году в Катаре и уже три в двух матчах текущего розыгрыша состязаний.

В 1/4 финала мирового первенства сборная Франции сойдётся с национальной командой Марокко.