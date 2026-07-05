«Я бы не использовал такое выражение». Дешам – о словах Мбаппе после матча с Парагваем

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на слова нападающего Килиана Мбаппе, который после матча с Парагваем заявил, что команда готова «запачкать руки», если это необходимо. Так, Мбаппе отреагировал на грубую игру футболистов Парагвая в минувшем матче.

«Я бы не использовал такое выражение. Матч не был зрелищным. Мы могли сыграть лучше, но этот соперник уже заставил ошибаться Германию. Это была игра «в грязи», если использовать другое выражение», — приводит слова Дешама Le Parisien.

В четвертьфинале сборная Франции сыграет с Марокко.

Напомним, на первой стадии плей-офф сборная Парагвая оказалась сильнее команды Германии — 1:1, 4:3. Французы в 1/16 финала ЧМ-2026 разгромили Швецию — 3:0.