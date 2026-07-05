Вратарь Парагвая Хиль назвал причину поражения своей команды от Франции в 1/8 финала ЧМ

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль высказался о поражении своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Францией. Встреча, проходившая в Филадельфии (США), завершилась со счётом 1:0 в пользу французов.

«Мы понимали, что у французов есть быстрые исполнители, способные индивидуальными действиями повлиять на ход игры. Решили исход мелочи и назначенный в наши ворота пенальти. Уходим с турнира с поднятой головой. Игроки отдали на поле все силы», — приводит слова Хиля официальный сайт ФИФА.

Единственный гол забил нападающий Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. Хиль был признан лучшим игроком встречи. Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где встретится с Марокко.