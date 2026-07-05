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«Франция показала, что готова к войне». Шерки — после матча 1/8 финала ЧМ с Парагваем

«Франция показала, что готова к войне». Шерки — после матча 1/8 финала ЧМ с Парагваем
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Полузащитник сборной Франции Райан Шерки остался недоволен игрой национальной команды Парагвая в очном матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась победой европейского коллектива со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил нападающий Килиан Мбаппе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Я не знал, что Парагвай может совершить 30 фолов и не получить жёлтую карточку. Сегодня мы показали тем, кто хочет развязать против нас войну, что мы тоже готовы к войне», — приводит слова Шерки журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Отметим, игра и поведение парагвайцев было отмечено в СМИ после игры как очень грубое и чрезмерно агрессивное. В 1/4 финала мирового первенства сборная Франции сойдётся с национальной командой Марокко.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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