«Франция показала, что готова к войне». Шерки — после матча 1/8 финала ЧМ с Парагваем

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки остался недоволен игрой национальной команды Парагвая в очном матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась победой европейского коллектива со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил нападающий Килиан Мбаппе.

«Я не знал, что Парагвай может совершить 30 фолов и не получить жёлтую карточку. Сегодня мы показали тем, кто хочет развязать против нас войну, что мы тоже готовы к войне», — приводит слова Шерки журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Отметим, игра и поведение парагвайцев было отмечено в СМИ после игры как очень грубое и чрезмерно агрессивное. В 1/4 финала мирового первенства сборная Франции сойдётся с национальной командой Марокко.