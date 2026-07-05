Бразилия — Норвегия: где смотреть матч 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026, кто покажет

В ночь с 5 на 6 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Норвегии. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Кинопоиск».

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: