Мексика — Англия: где смотреть матч 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026, кто покажет

В ночь с 5 на 6 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Кинопоиск».

На стадии 1/16 финала сборная Мексики прошла команду Эквадора (2:0), а Англия обыграла ДР Конго (2:1).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: