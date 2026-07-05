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Мексика — Англия: где смотреть матч 1/8 финала ЧМ по футболу 2026, кто покажет

Мексика — Англия: где смотреть матч 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026, кто покажет
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В ночь с 5 на 6 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Кинопоиск».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии 1/16 финала сборная Мексики прошла команду Эквадора (2:0), а Англия обыграла ДР Конго (2:1).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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