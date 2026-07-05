«Нужно провести практически идеальный матч». Тренер Мексики — об игре с Англией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре высказался о предстоящем матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Англией.

«Мы говорим о команде мирового уровня, входящей в число лучших. Поэтому нам нужно провести практически идеальный матч, чтобы их превзойти. Мы должны постараться сыграть ещё лучше, чем играли до сих пор, продолжая прогрессировать, и надеяться, что удача тоже окажется на нашей стороне — в таких равных матчах она всегда играет свою роль», — приводит слова тренера официальный сайт сборной Мексики.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Мексики и Англии пройдёт 6 июля на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). Начало встречи запланировано на 03:00 мск.