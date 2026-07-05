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«Нужно провести практически идеальный матч». Тренер Мексики — об игре с Англией на ЧМ-2026

«Нужно провести практически идеальный матч». Тренер Мексики — об игре с Англией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре высказался о предстоящем матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Англией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы говорим о команде мирового уровня, входящей в число лучших. Поэтому нам нужно провести практически идеальный матч, чтобы их превзойти. Мы должны постараться сыграть ещё лучше, чем играли до сих пор, продолжая прогрессировать, и надеяться, что удача тоже окажется на нашей стороне — в таких равных матчах она всегда играет свою роль», — приводит слова тренера официальный сайт сборной Мексики.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Мексики и Англии пройдёт 6 июля на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). Начало встречи запланировано на 03:00 мск.

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