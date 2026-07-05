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Тренер Канады назвал причины разгромного поражения от Марокко на ЧМ

Тренер Канады назвал причины разгромного поражения от Марокко на ЧМ
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Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался после поражения от Марокко (0:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Унаи – 50'     0:2 Унаи – 82'     0:3 Рахими – 90+8'    

«Они использовали на несколько моментов больше, чем мы, но дело точно было не в нехватке интенсивности. Просто у них оказалось чуть больше класса в завершающей стадии атак, а нам не хватило мастерства, чтобы распорядиться своими шансами в ключевые моменты.

Но если говорить о плане на матч, о нашем понимании футбола и о том, как эта группа ребят, веря в себя, смело идёт вперёд, навязывает борьбу топ-сопернику, который не проигрывал уже очень давно, и заставляет его действовать на пределе, — в первом тайме и в начале второй половины мы были заметно сильнее. Всё решил эпизод, после которого счёт стал 1:0…

В первом тайме все 11 футболистов на поле показали выдающуюся игру. Нам лишь не хватило удачи, чтобы открыть счёт, а затем всё решили мельчайшие нюансы. Но для наших болельщиков — это огромный повод гордиться командой, которая всегда действует смело, играет вперёд и выходит на поле с желанием побеждать», — приводит слова Марша сайт ФИФА.

Марокко сыграет в 1/4 финала с Францией.

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