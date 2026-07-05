Защитник сборной Мексики: считаю, что это прекрасно — давать команде ощущение безопасности

Защитник сборной Мексики Хоан Васкес накануне матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Англией высказался об игре команды в обороне.

«Я считаю, что это прекрасно — давать команде ощущение безопасности и чтобы команда доверяла тебе. Мы стараемся делать свою работу, но если ты не пропустил ни одного гола, это не значит, что в обороне все идеально. Это не всегда так: бывали случаи, когда нас спасал партнер по команде, вратарь или кто-то еще, а вся слава доставалась защите. Но на самом деле это коллективные усилия. Мы все знаем, какие этапы матча бывают, мы давно знаем друг друга и знаем пределы возможностей каждого. Думаю, именно это делает нашу защиту такой сильной», — приводит слова Васкеса официальный сайт ФИФА.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Мексики и Англии пройдёт 6 июля на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). Начало встречи запланировано на 03:00 мск.