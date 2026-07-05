Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти объяснил, почему не праздновал победный гол в матче 1/16 финала ЧМ с Японией

Анчелотти объяснил, почему не праздновал победный гол в матче 1/16 финала ЧМ с Японией
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти раскрыл причину своего сдержанного поведения после победного гола в матче 1/16 финала ЧМ‑2026 с командой Японии (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

– Бразильские болельщики едва не сошли с ума от радости, когда сборная забила второй гол в ворота Японии, а потом в кадре оказались вы — спокойный и собранный. Что на самом деле вы чувствовали в тот момент?
– Мне 67 лет, так что я не могу носиться по полю, как остальные, — есть риск порвать связки колена. Для меня игра не заканчивается, пока не прозвучит финальный свисток. Когда Мартинелли забил, оставалось ещё несколько минут — а я не раз сталкивался с тем, что матч, который, казалось, уже выигран, оборачивался поражением.

Я мог бы позволить себе отпраздновать только после финального свистка. Но даже тогда эмоции ближе к облегчению, чем к безудержному счастью. Именно это я и почувствовал по окончании матча с Японией, — приводит слова Анчелотти Folha de S.Paulo.

Сегодня, 5 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Норвегии. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Есть первая пара 1/4 финала! Сетка плей-офф чемпионата мира — 2026. LIVE
Live
Есть первая пара 1/4 финала! Сетка плей-офф чемпионата мира — 2026. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android