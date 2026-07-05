Анчелотти объяснил, почему не праздновал победный гол в матче 1/16 финала ЧМ с Японией

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти раскрыл причину своего сдержанного поведения после победного гола в матче 1/16 финала ЧМ‑2026 с командой Японии (2:1).

– Бразильские болельщики едва не сошли с ума от радости, когда сборная забила второй гол в ворота Японии, а потом в кадре оказались вы — спокойный и собранный. Что на самом деле вы чувствовали в тот момент?

– Мне 67 лет, так что я не могу носиться по полю, как остальные, — есть риск порвать связки колена. Для меня игра не заканчивается, пока не прозвучит финальный свисток. Когда Мартинелли забил, оставалось ещё несколько минут — а я не раз сталкивался с тем, что матч, который, казалось, уже выигран, оборачивался поражением.

Я мог бы позволить себе отпраздновать только после финального свистка. Но даже тогда эмоции ближе к облегчению, чем к безудержному счастью. Именно это я и почувствовал по окончании матча с Японией, — приводит слова Анчелотти Folha de S.Paulo.

Сегодня, 5 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Норвегии. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.