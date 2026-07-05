Мбаппе отказался пожать руку вратарю Парагвая, а тот бросил мяч ему в спину

После финального свистка матча 1/8 финала ЧМ-2028 между сборными Франции и Парагвая (1:0) произошёл конфликт с участием форварда европейской команды Килиана Мбаппе и голкипера южноамериканцев Орландо Хиля.

По окончании встречи капитан французов не стал пожимать руку вратарю парагвайской команды. В ответ Хиль эмоционально отреагировал на поступок соперника и бросил мяч в спину Мбаппе, когда тот направлялся к партнёрам. Инцидент не перерос в массовую потасовку — футболистов быстро разняли одноклубники и представители команд.

Мбаппе и Хиль Фото: Фото x.com/FOXSports

Мбаппе и Хиль Фото: Фото x.com/FOXSports

В четвертьфинале сборная Франции сыграет с Марокко.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.