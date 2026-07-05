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Мбаппе отказался пожать руку вратарю Парагвая, а тот бросил мяч ему в спину

Мбаппе отказался пожать руку вратарю Парагвая, а тот бросил мяч ему в спину
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После финального свистка матча 1/8 финала ЧМ-2028 между сборными Франции и Парагвая (1:0) произошёл конфликт с участием форварда европейской команды Килиана Мбаппе и голкипера южноамериканцев Орландо Хиля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

По окончании встречи капитан французов не стал пожимать руку вратарю парагвайской команды. В ответ Хиль эмоционально отреагировал на поступок соперника и бросил мяч в спину Мбаппе, когда тот направлялся к партнёрам. Инцидент не перерос в массовую потасовку — футболистов быстро разняли одноклубники и представители команд.

Мбаппе и Хиль

Мбаппе и Хиль

Фото: Фото x.com/FOXSports

Мбаппе и Хиль

Мбаппе и Хиль

Фото: Фото x.com/FOXSports

В четвертьфинале сборная Франции сыграет с Марокко.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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