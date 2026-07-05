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Салах эмоционально отреагировал на выход Египта в 1/8 ЧМ-2026

Салах эмоционально отреагировал на выход Египта в 1/8 ЧМ-2026
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Капитан сборной Египта Мохамед Салах поделился эмоциями после победы над Австралией в 1/16 финала чемпионата мира. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались египтяне — 4:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Окончен
1 : 1
2 : 4
Египет
0:1 Ашур – 13'     1:1 Хани – 55'    

«Ощущения просто невероятные. Я всегда испытываю огромную гордость, когда надеваю футболку сборной, и ничто не делает меня счастливее. Это один из лучших дней в моей жизни, потому что мы творим историю. Я старался отдать все силы и играл даже через боль, потому что именно так нужно выступать за свою страну. Я очень горжусь нашей командой.

Я всегда говорю ребятам, что нужно наслаждаться такими моментами. Нельзя воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Не знаю, сколько раз Египет выходил на чемпионат мира, но прежде нам никогда не удавалось преодолеть групповой этап, а теперь мы вышли в следующий раунд. Это момент, которым действительно стоит насладиться», — приводит слова Салаха сайт ФИФА.

В 1/8 финала сборная Египта 7 июля сыграет против Аргентины.

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Салах и сборная Египта празднуют первую победу на ЧМ

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