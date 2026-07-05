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«На поле был откровенный бандитизм». Мор — о матче ЧМ-2026 между Парагваем и Францией

«На поле был откровенный бандитизм». Мор — о матче ЧМ-2026 между Парагваем и Францией
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал игру сборной Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с командой Франции. Встреча, состоявшаяся в Филадельфии (США), завершилась со счётом 1:0 в пользу французов. В другой игре этого этапа сборная Марокко одержала победу над командой Канады (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Сборные Марокко и Франции ожидаемо вышли в четвертьфинал, но сюрприз в этот день был. Это был плохой сюрприз. Абсолютно хамская игра сборной Парагвая. Я очень сильно возмущен. Мне самому доводилось играть в таких матчах, когда на поле был откровенный бандитизм. Тебя бьют, бьют и бьют.

Но здесь‑то чемпионат мира, который смотрит вся планета. И что мы увидели? Парагвайцы просто постоянно били соперника. С мячом и без мяча. Такого я ещё не видел на этом чемпионате мира, да и вообще давно не видел. Судья Танташев упустил нить игры и почему‑то не давал парагвайцам жёлтых карточек. В целом судейство на этом чемпионате мира мне нравится, но здесь надо было давать предупреждения и пресекать безобразие. А в итоге мы не увидели футбола. Парагвайцы не играли в футбол. Судья ещё и стопроцентный пенальти в ворота парагвайцев сперва не назначил. Только после видеоповтора его дал.

Удивительно, как французы не поддались на провокации во время игры. Хорошо, что обошлось без травм», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

9 июля команда Франции встретится со сборной Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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