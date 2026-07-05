«Я получил бы тут 4-5 красных карточек». Ибрагимович высказался о матче Парагвай — Франция

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал победу Франции над Парагваем (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«Если бы я играл в этом матче, то наверняка получил бы четыре или пять красных карточек. Мне не нравится, когда соперник пытается вывести меня из себя.

Но Франция сохранила хладнокровие: игроки оставались спокойными, расслабленными и отвечали на провокации улыбкой. А это лучший способ реакции — улыбнуться и не поддаться на их игру», — сказал Ибрагимович в интервью Fox Sports.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с Марокко. Единственный мяч в матче с Парагваем забил Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти.

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