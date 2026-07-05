Сборная Франции в четвёртый раз подряд пробилась в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Франции четвёртый турнир подряд добирается до 1/4 финала чемпионата мира. В матче 1/8 финала ЧМ‑2026 команда под руководством Дидье Дешама одолела Парагвай со счётом 1:0 и обеспечила себе выход в следующий раунд соревнования.

Начиная с 2014 года французы неизменно доходят минимум до стадии четвертьфинала. На счету сборной золото ЧМ‑2018 и серебро ЧМ‑2022, когда в решающем матче она уступила Аргентине.

Стоит отметить, что формат плей‑офф чемпионата мира с нынешнего турнира дополнен новым этапом — раундом 1/16 финала. В 1/16 финала ЧМ-2026 французы разгромили Швецию — 3:0.

В четвертьфинале подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0).