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Сборная Франции в четвёртый раз подряд пробилась в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Франции в четвёртый раз подряд пробилась в четвертьфинал чемпионата мира
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Сборная Франции четвёртый турнир подряд добирается до 1/4 финала чемпионата мира. В матче 1/8 финала ЧМ‑2026 команда под руководством Дидье Дешама одолела Парагвай со счётом 1:0 и обеспечила себе выход в следующий раунд соревнования.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

Начиная с 2014 года французы неизменно доходят минимум до стадии четвертьфинала. На счету сборной золото ЧМ‑2018 и серебро ЧМ‑2022, когда в решающем матче она уступила Аргентине.

Стоит отметить, что формат плей‑офф чемпионата мира с нынешнего турнира дополнен новым этапом — раундом 1/16 финала. В 1/16 финала ЧМ-2026 французы разгромили Швецию — 3:0.

В четвертьфинале подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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