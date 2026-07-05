Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост на фоне разгромной победы Марокко над Канадой

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу сборной Марокко над Канадой (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«Марокко набирает обороты. Очень хорошая команда, интересно будет посмотреть, как она проявит себя в матче с Францией. Вот там уже и станет понятен её настоящий уровень», — написал Нурмагомедов у себя в телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

В четвертьфинале ЧМ‑2026 сборная Марокко сыграет с национальной командой Франции, которая оказалась сильнее Парагвая.

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