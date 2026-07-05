Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост на фоне разгромной победы Марокко над Канадой

Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост на фоне разгромной победы Марокко над Канадой
Комментарии

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу сборной Марокко над Канадой (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Унаи – 50'     0:2 Унаи – 82'     0:3 Рахими – 90+8'    

«Марокко набирает обороты. Очень хорошая команда, интересно будет посмотреть, как она проявит себя в матче с Францией. Вот там уже и станет понятен её настоящий уровень», — написал Нурмагомедов у себя в телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

В четвертьфинале ЧМ‑2026 сборная Марокко сыграет с национальной командой Франции, которая оказалась сильнее Парагвая.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года

Болельщики Бразилии заполонили Таймс-сквер перед игрой с Марокко

Материалы по теме
Марокко возили по полю в 1/8 финала ЧМ! Но случился нелогичный разгром
Марокко возили по полю в 1/8 финала ЧМ! Но случился нелогичный разгром
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android