«Смотреть было неприятно». Комментатор Елагин отреагировал на игру Парагвай — Франция

Российский комментатор Александр Елагин поделился мнением о матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Парагвая. Встреча завершилась победой французов со счётом 1:0.

«Ожесточённая воинственность — в крови парагвайца. Футболисты — не исключение. Ожесточённость, неуступчивость, безрассудная отвага — отличительные черты любого парагвайского мужчины.

Парадокс заключается в том, что эти, несомненно, благородные черты человеческого характера в ряде случаев превращаются в неконтролируемую жестокость, что довольно часто наблюдается и на футбольном поле. Причём не только на парагвайских стадионах, но и на аренах других южноамериканских стран.

Вот на такие мысли навело меня поведение парагвайских футболистов в битве 1/8 финала ЧМ-2026 в Филадельфии. В футбол играла только одна команда — Франция. Парагвайцы сражались с соперником, а не играли. Смотреть на это было неприятно. Финальный свисток арбитра, по-моему, все восприняли с явным облегчением… Что ещё можно сказать об этом подобии футбола со стороны парагвайцев? Жаль. Многие болели за них в поединке с немцами. Но такого безобразия там не было», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

Дешам подарил Мбаппе футболку за 100 матчей в сборной Франции