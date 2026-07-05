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Тренер Норвегии оценил шансы команды перед матчем 1/8 финала с Бразилией на ЧМ-2026

Тренер Норвегии оценил шансы команды перед матчем 1/8 финала с Бразилией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о предстоящем матче с Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бразилия, безусловно, является фаворитом, но уже не настолько явным, как это было несколько лет назад. Мы уже долгое время показываем хороший футбол, уверены в себе и отлично действуем с мячом. Это помогает нам, однако для того чтобы рассчитывать на успех с Бразилией, нам нужно провести свой лучший матч. По ходу турнира бразильцы заметно прибавили, а их второй тайм с Японией стал лучшим на этом чемпионате.

У них много сильных игроков, которых необходимо нейтрализовать, но прежде всего нам нужно остановить саму команду Бразилии. Это легче сказать, чем сделать, однако мы хорошо подготовились. Наша главная сила заключается в том, что мы сохраняем свою игровую идентичность независимо от того, с кем встречаемся. Конечно, постараемся лишить соперника его сильных сторон, но в то же время хотим как можно больше играть в свой футбол», — приводит слова Сольбаккена fotball.no.

Матч между сборными Бразилии и Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 состоится в ночь с 5 на 6 июля. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

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