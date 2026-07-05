Тухель: сборная Англии готова к давлению со стороны болельщиков Мексики

Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель подчеркнул, что его подопечные морально готовы к тому, что на матче 1/8 финала ЧМ‑2026 трибуны будут болеть за Мексику. Встреча между Мексикой и Англией состоится 6 июля на стадионе «Ацтека» в Мехико, старт запланирован на 3:00 мск. По данным СМИ, из‑за сильной грозы начало игры могут сдвинуть на несколько часов.

«Перспектива переноса матча немного озадачила меня и руководство федерации. При этом игроки, скорее всего, даже не знали, что такой вариант рассматривался. Мы готовы к давлению со стороны болельщиков. На стадионе «Ацтека» публика способна по‑настоящему зарядить своих футболистов энергией — таких арен в мире не так уж много. Уверен, зрители постараются в полной мере использовать эту уникальную атмосферу», — приводит слова Тухеля L’Equipe.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.