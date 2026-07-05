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Голкипер Парагвая Хиль сообщил подробности отказа Мбаппе от рукопопожатия с ним

Голкипер Парагвая Хиль сообщил подробности отказа Мбаппе от рукопопожатия с ним
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Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль рассказал, что нападающий Франции Килиан Мбаппе отказался пожать ему руку после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Подошёл к Мбаппе после матча, чтобы поздравить его, но он отказался пожать мне руку. Я просто хотел поприветствовать его», — приводит слова Хиля L’Equipe.

Игра, прошедшая в Филадельфии, завершилась победой французов со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. Хиль был признан лучшим игроком встречи. Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где встретится с Марокко.

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