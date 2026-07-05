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Тренер Бразилии Анчелотти оценил силу сборной Норвегии перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026

Тренер Бразилии Анчелотти оценил силу сборной Норвегии перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с Норвегией в 1/8 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Норвегия — очень сложный соперник. Это команда с хорошей структурой, высоким уровнем мастерства и отличной организацией игры, команда с очень высоким атакующим потенциалом, при этом хорошо сбалансированная. Она играет в атакующий футбол, поэтому проводить быстрые контратаки против неё крайне сложно — у норвежцев отлично действует центральная линия.

Мы должны показать свой лучший футбол, считаю, что сейчас как раз тот момент, когда способны это сделать. Уверены в себе после непростого матча с Японией, стремимся становиться лучше и готовы ко всему, что может произойти», — приводит слова Анчелотти пресс-служба сборной Бразилии.

Матч между сборными Бразилии и Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 состоится в ночь с 5 на 6 июля. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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