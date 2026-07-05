«Кажется, его это задело». Голкипер Парагвая Хиль высказался о поведении Килиана Мбаппе

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль вновь высказался о поведении нападающего Франции Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«Я просто хотел поздороваться с Мбаппе, но, кажется, это его задело. Он даже не посмотрел на меня, только смеялся.

В Южной Америке мы привыкли к жёстким стычкам и напряжению на поле, а они, похоже, нет. Старались перенести это на поле», — сказал Хиль, слова которого приводит FutbolArena.

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась победой французов со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. Хиль был признан лучшим игроком матча. Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где встретится с Марокко.

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