«Арсенал» рассматривает экс‑голкипера «Интера» как запасного вратаря для Райи — Конур

Лондонский «Арсенал» рассматривает экс-голкипера «Интера» Яна Зоммера как опытного и недорогого запасного вратаря для Давида Райи, сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети.

Швейцарский голкипер доступен в качестве свободного агента — его контракт с миланским клубом истёк. 30 июня «Интер» официально сообщил об уходе 37-летнего вратаря после истечения контракта. Швейцарец завершил свою карьеру в итальянском клубе, в составе которого выступал три сезона и выиграл четыре трофея.

По информации источника, в борьбе за Зоммера сейчас лидирует «Брюгге», интерес также проявляет «Аякс».

Голкипер «Арсенала» Кепа Аррисабалага хочет покинуть клуб на фоне интереса со стороны итальянских команд.