Карло Анчелотти: опыт — чрезвычайно важный фактор

Накануне матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Норвегией главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о значении опыта на высоких стадиях турнира.

«Опыт — чрезвычайно важный фактор. Наш последний матч на чемпионате мира это наглядно показал. Иногда даже сильные команды не умеют правильно проводить последние минуты встречи, справляться с давлением и удерживать нужный результат. Поэтому наличие опытных футболистов, привыкших выступать на таком уровне, имеет огромное значение», — приводит слова Анчелотти пресс-служба сборной Бразилии.

Матч между сборными Бразилии и Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 состоится в ночь с 5 на 6 июля. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.