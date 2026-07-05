«Зенит» предложил € 20 млн за вингера «Фенербахче», им интересовался «Спартак» — журналист

«Зенит» сделал предложение по вингеру «Фенербахче» Доржелесу Нене, сообщает журналист Эрсан Сердал на своей страничке в Х.

По информации источника, петербургский клуб предложил за малийского футболиста около € 20 млн с учётом бонусов. При этом руководство «Фенербахче» рассчитывает выручить за игрока не менее € 25 млн. Как отмечает источник, сам Нене пока не принял окончательного решения.

В минувшем сезоне Нене провёл 47 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2030 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего вингера составляет € 20 млн.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Спартак».

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