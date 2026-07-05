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«Ман Сити» отклонил запросы по Рубену Диашу от «Реала», «Барселоны» и «Челси» — TEAMtalk

«Ман Сити» отклонил запросы по Рубену Диашу от «Реала», «Барселоны» и «Челси» — TEAMtalk
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«Манчестер Сити» отклонил запросы по защитнику Рубену Диашу от «Реала», «Барселоны» и «Челси», сообщает TEAMtalk.

В клубе отметили, что Диаш является «абсолютно неприкасаемым игроком» и станет опорой новой эры под руководством тренера Энцо Марески на стадионе «Этихад». Лондонский «Арсенал» также проявлял интерес к ситуации с защитником.

Рубен Диаш выступает за «Манчестер Сити» с сентября 2020 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет € 55 млн.

На международной арене Диаш представляет сборную Португалии, которая участвует в чемпионате мира 2026 года. Следующий матч португальской команды на турнире состоится в 1/8 финала со сборной Испании. Встреча запланирована на 6 июля.

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