«Ман Сити» отклонил запросы по Рубену Диашу от «Реала», «Барселоны» и «Челси» — TEAMtalk

«Манчестер Сити» отклонил запросы по защитнику Рубену Диашу от «Реала», «Барселоны» и «Челси», сообщает TEAMtalk.

В клубе отметили, что Диаш является «абсолютно неприкасаемым игроком» и станет опорой новой эры под руководством тренера Энцо Марески на стадионе «Этихад». Лондонский «Арсенал» также проявлял интерес к ситуации с защитником.

Рубен Диаш выступает за «Манчестер Сити» с сентября 2020 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет € 55 млн.

На международной арене Диаш представляет сборную Португалии, которая участвует в чемпионате мира 2026 года. Следующий матч португальской команды на турнире состоится в 1/8 финала со сборной Испании. Встреча запланирована на 6 июля.