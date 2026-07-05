«Барселона» готова рассмотреть продажу Кунде — им интересуются топ-клубы Европы — TEAMtalk

«Барселона» начала изучать рынок вокруг французского защитника клуба Жюля Кунде на фоне его возможного ухода летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, посредники уже предложили футболиста ряду ведущих клубов Европы, чтобы оценить уровень интереса.

В клубе не исключают его продажу и анализируют возможные варианты сделки. Интерес к Кунде проявляют «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Бавария», которые рассматривают усиление правого фланга обороны.

Главными препятствиями для трансфера называются высокая стоимость игрока и его зарплата, превышающая £ 200 тыс. в неделю (около € 233 тыс.). «Барселона» рассчитывает получить за защитника более £ 50 млн (€ 58,4 млн), что делает сделку сложной для многих претендентов.